مصطفي ثابت للإعلاميين: "ادعموا كل ما هو مصري في محفل إفريقي أو عالمي"

علق الدكتور مصطفي ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر على تتويج اتحاد الكرة المصري بجائزة أفضل اتحاد مساء اليوم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019.









وكتب الدكتور مصطفي ثابت في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: هو ليه الإعلاميين الرياضيين زعلانيين من فوز الاتحاد المصري بافضل اتحاد، هل هو سوء فهم لهذة الجائزة أم هو رغبه في النقد لمجرد النقد ..الاتحاد المصري ابهر العالم بتنظيم بطوله إفريقيا ٢٠١٩..ادعموا كل ما هو مصري في محفل أفريقي أو عالمي وانقد في الداخل فقط يا بهوات.











وتسلم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق، جائزة أفضل اتحاد كرة قدم بعد الأداء المشرف في استضافة مصر لبطولتي كأس الأمم الإفريقية الأولى التي حصل عليها منتخب الجزائر ثم تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي توج بها الفراعنة تحت قيادة المدرب شوقي غريب.

















وشهدت مدينة الغردقة حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019 وسط تنظيم مبهر في حضور العديد من الشخصيات العامة ونجوم كرة القدم داخل القارة.



