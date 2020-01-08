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مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبور مزلقان الاستاد بدمنهور (صور)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:46 ص
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي قبل قليل، شخص مصرعه حيث صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفل الكوبري العلوي بدمنهور أثناء عبوره المزلقان.

وأسفر الحادث عن وفاة "أحمد عبده السعدني" 37 عاما ومقيم بدمنهور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبور مزلقان الاستاد بدمنهور (صور)
مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبور مزلقان الاستاد بدمنهور (صور)
مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبور مزلقان الاستاد بدمنهور (صور)
مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبور مزلقان الاستاد بدمنهور (صور)
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