وزير قطاع الأعمال: جار تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكنولوجيا عالمية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن كيفية تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيًرا إلى أنه جار تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكنولوجيا عالمية.



وقال "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء أن القطاع يتحكم في ثلثي مصانع الغزل والنسيج في بلادنا، لافتا إلى أن المحالك بعضها يعود عمره إلى القرن 19.



وأوضح وزير قطاع الأعمال العام: "كان لدينا ماكينات منذ مدة قصيرة قبل أن نستبعده منذ عام 1878، منوهًا إلى أن تطوير الصناعة كان يتطلب التجديد قي كل مراحل الصناعة.



واستطرد قائلًا: "في القطاع الخاص يتم تغيير الماكينات كل 10 سنوات أما القطاع العام أحدث ماكينة فيه من التسعينات وبعضهم من الخمسينات"، لافتًا إلى أن الماكينات الجديدة التي سيتم استخدامها ستعطي ثلاث أضعاف الطاقة الحالية.

