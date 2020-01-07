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شاهد.. أول رد من نانسي عجرم بعد تعرض بيتها للسرقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:54 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
أماني سلام
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طمأنت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها على حالتها الصحية وعلى عائلتها بعد أقتحام منزلها من شخص مجهول منذ عدة ايام.



وقالت نانسي عجرم، أثناء لقائها لقناة "أو تي في" اللبنانية: "أشكر الله أنه نجاني من هذه المصيبة، ولا أتمنى أن يعيش أحد التجربة التي عشتها، وشكرا لكل من هاتفني ليطمئن عن عايلتي".



وأضافت "وما فعله فادي كان ردة فعل لـ6 دقائق من التهديد والضغط العصبي الذي عاشه، وأي فرد يلوم فادي، عليه أن يضع نفسه بدلا منه، ووقتها سيعرف حجم الضغط، فلا يوجد رجل يجد أهله وفتياته تحت هذا التهديد ولا يتصرف مثل فادي".



وتابعت حديثها" أنها لا تعرف السارق ولا يوجد بينها وبينه أي علاقة مسبقة، كما أشيع في وسائل الإعلام، بأن السارق كان يعمل لدي نانسي، كما وجهت نانسي التعازي لأهل القتيل ووالدته وزوجته، مشيرة إلى أنها لم تكن تتمنى أن يحدث ما حدث معها".



يشار إلي أن اليوم تم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد قتله السارق الذي حاول إقتحام منزله.
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