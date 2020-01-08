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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8-1-2020
الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انتهاء أجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9946 جنيهًا للشراء 16.1153 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9188 جنيهًا للشراء 18.0556 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.0329 جنيهًا للشراء 21.1981 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.5029 جنيهًا للشراء 16.6292 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8002 جنيهًا للشراء 14.9161 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2632 جنيهًا للشراء 4.2963 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.7684 جنيهًا للشراء 53.1842 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3541 جنيهًا للشراء 4.3878 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2943 جنيهًا للشراء 2.3118 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9946
|
16.1153
|
يورو
|
17.9188
|
18.0556
|
جنيه إسترليني
|
21.0329
|
21.0849
|
فرنك سويسري
|
16.5029
|
16.6292
|
100 ين ياباني
|
14.8002
|
14.9161
|
ريال سعودي
|
4.2632
|
4.2963
|
دينار كويتي
|
52.7684
|
53.1842
|
درهم اماراتي
|
4.3541
|
4.3878
|
اليوان الصيني
|
2.2943
|
2.3118
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