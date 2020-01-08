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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8-1-2020

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انتهاء أجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9946 جنيهًا للشراء 16.1153 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.9188 جنيهًا للشراء 18.0556 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.0329 جنيهًا للشراء 21.1981 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.5029 جنيهًا للشراء 16.6292 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8002 جنيهًا للشراء 14.9161 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2632 جنيهًا للشراء 4.2963 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.7684 جنيهًا للشراء 53.1842 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3541 جنيهًا للشراء 4.3878 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2943 جنيهًا للشراء 2.3118 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9946

16.1153

يورو

17.9188

18.0556

جنيه إسترليني

21.0329

21.0849

فرنك سويسري

16.5029

16.6292

100 ين ياباني

14.8002

14.9161

ريال سعودي

4.2632

4.2963

دينار كويتي

52.7684

53.1842

درهم اماراتي

4.3541

4.3878

اليوان الصيني

2.2943

2.3118

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الكلمات المفتاحية

سعر اليوان سعر الفرنك سعر الدينار الكويتي سعر الدولار سعر الدرهم الاماراتى سعر الدرهم سعر الجنيه الاسترليني البنك المركزي

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