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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020.. سعر العملة الأمريكية عقب عطلة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة البنوك من عطلة عيد الميلاد المجيد، وحافظت العملة الأمريكية على مستوي أقل الـ 16 جنيه في البنوك الحكومية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر الدولار في العام الماضي

بلغت خسائر أسعار الدولار خلال العام الماضي نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.


وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.


وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.


وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في  25 عام.

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.


أسعار الدولار في البنوك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9946

16.1153

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.02

16.12

بنك SAIB

16

16.10

مصر إيران

16

16.10

بنك HSBC

16

16.10

المصرف العربي

16

16.10

الكويت الوطني

16

16.10

عودة

16

16.10

المشرق

16.01

16.11

التعمير والإسكان

15.99

16.09

الاهلي الكويتي

16.001

16.10

المصرف المتحد

16

16.10

المصري الخليجي

16

16.10

الإسكندرية

15.99

16.09

التجاري الدولي

15.99

16.09

كريدي أجريكول

16

16.10


سعر الدولار عالميًا:
صعد سعر الدولار  أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.1143 دولار.

وزادت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل مستوى 108.57 ين.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.3113 دولار.

وقفز الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9717 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.042. 
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