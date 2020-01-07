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الهدف الثالث لمانشستر سيتي في مرمي مانشستر يونايتد | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:48 م
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محمد مرعي
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تقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في مرمي مانشستر يونايتد ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسجل السيتي الهدف الثالث في الديربي الذي يجمع الفريقين الان على ملعب أولترافورد، عن طريق اللاعب أندريس بريرا بالخطأ في مرماه عقب أداء مذهل من دي بروين، صانع ألعاب السيتي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.
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