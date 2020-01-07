بعد تتويج ماني.. 3 أسباب وراء غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

توج الدولي السنغالي "ساديو ماني" نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، في منطقة "سهل حشيش" بمدينة الغردقة.





وتفوق ساديو ماني، على زميله في ليفربول محمد صلاح نجم منتخب مصر، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واللذان اعتذر عن عدم حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا دون أسباب واضحة لذلك.





وواجه "صلاح" خلال الساعات الماضية حملة انتقادات واسعة بسبب اعتذاره "غير المبرر" عن عدم حضور حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، خاصة وأنه يعد واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي، ووجوده كان سيمثل أهمية كبري لبلده "مصر" والتي تستضيف الحفل للمرة الأولي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" الأسباب المُحتملة لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا:-





1- أسباب تسويقية:

غياب محمد صلاح عن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا هذا العام قد يرجع لأسباب تسويقية، خاصة وأن شركة "WE" للاتصالات هي الراعي الرسمي لحفل اليوم، وهي تعتبر شركة منافسة لشركة "فودافون" صاحبة حقوق رعاية "صلاح"، وقد يكون نجم الفراعنة خشي أن تتكرر أزمته السابقة مع اتحاد الكرة عندما ظهر بجوار شعار "WE" علي طائرة المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، بالإضافة لخوفه من استغلاله دعائيًا وإعلانيًا من قبل الشركات التجارية، او استخدام صوره في الحملات الإعلانية مما قد يعرضه لأزمة تسويقية.





2- انعدام فرصه في التتويج بالجائزة:

قد يكون تضاءل فرص محمد صلاح في التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا هذا العام أحد أسباب اعتذاره عن عدم حضور حفل توزيع جوائز "الكاف" اليوم بالغردقة، خاصة بعدما انتشرت تسريبات تؤكد أن السنغالي ساديو ماني هو الأقرب للتتويج بالجائزة، وقد يكون "صلاح" فضل عدم الحضور لمصر والاستمرار في انجلترا والتركيز في التدريبات مع فريقه استعدادًا للمباريات القادمة.





3- وجود أسرته في إنجلترا:

نشر محمد صلاح عدة صور له وأسرته (والدته وشقيقه) خلال الأيام الماضية من إنجلترا، وذلك قد يكون سببًا آخر لعدم حضوره حفل اليوم، للبقاء رفقة اسرته في العاصمة الإنجليزية "لندن" وهم الذين قطعوا مسافة طويلة لرؤيته والاطمئنان عليه وقضاء وقت ممتع معه وزوجته وابنته في عاصمة الضباب.