كوسوفو تعتقل مؤيدي إيران بسبب التعليقات بعد وفاة سليماني

ألقت شرطة كوسوفو القبض على امرأة اليوم الثلاثاء، بتهمة التحريض على أعمال إرهابية بسبب تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي ضد الولايات المتحدة، بشأن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.



وقالت الشرطة، إن إقبال بيريشا هودوتي، مؤسس منظمة مؤيدة للإسلام انتهت الآن باسم كوراني، تم اعتقالها بعد صدور أمر من النيابة وستظل رهن الاحتجاز لمدة 48 ساعة في انتظار قرار المحكمة.



كما قالت الشرطة، إنها اعتقلت بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".



وكتبت "هودوتي" تعليقات على صفحتها الخاصة على فيسبوك، تنتقد واشنطن بعد أن قتلت القوات الأمريكية سليماني يوم الجمعة الماضية.



وكتبت هودوتي، وفقًا لوسائل الإعلام في بريشتينا التي نشرت لقطات من منشوراتها، "بقتل سيد المنزل، قتلت جميع أفراد الأسرة، ثم الانتقام إلزامي ولكن ليس له حدود".



ولقد حذفت رسائلها وقالت في فيسبوك إن كلماتها انتزعت من سياقها بواسطة وسائل الإعلام المحلية.



وقالت في منشورات أخرى، إنها أشادت بالديمقراطية الأمريكية والدعم الأمريكي لكوسوفو في عام 1999 عندما اندلع الصراع بين الصرب والألبان في يوغوسلافيا السابقة.



كما عرض صورة لها مع الزعيم الإيراني المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد، وقد وصفت وسائل الإعلام في كوسوفو الهدوتي بأنه مؤيد قوي للحكومة الإيرانية، حيث أغلقت منظمتها من قبل الشرطة في عام 2016، لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات ولم تكن هناك أي تهم ضدها.



وكانت كوسوفو داعمًا قويًا للولايات المتحدة، عندما قتل الجنرال الإيراني، قال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي: "إن كوسوفو تقف بقوة في دعم الولايات المتحدة في حقها في الدفاع عن النفس".

