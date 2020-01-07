الهلال يصعق الأهلي بثلاثية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح سالم الدوسري أهداف المباراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 37.



وأدرك عمر السومة هدف التعادل، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 45.



وسجل جوميز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 69، قبل أن يحرز علي هادي آل بليهي الهدف الثالث لصالح الهلال، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.



