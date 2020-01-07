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بالأرقام.. ماني يكسر عقدة صلاح ويعتلي عرش الأفضل إفريقيًا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:45 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
عبد الرحمن السيد
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ’’كاف’’ عن تتويج النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، خلاف الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة بمصر.

وتفوق أسد التيرانجا على زميله المصري محمد صلاح، لاعب لفربول الإنجليزي، والنجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان أثير الكثير من اللغط حول أحقية ماني بالفوز بالجائزة، نظرًا لتقارب المستوى مع محمد صلاح، المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال النسختين الأخيرتين، وذلك بعدما تبارى كلاهما في قيادة هجوم الريدز خلال الموسم الماضي، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي أرقام كلا النجمين خلال الموسم الماضي:-

سجل ماني 25 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2019، فيما سجل محمد صلاح 19 هدف فقط في 2019، وبأقل بـ6 أهداف من زميله السنغالي، إلا أن الملك المصري تفوق على الأسد السنغالي بعدما سجل الأول 6 أهداف فيما أحرز الثاني 5 أهداف.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، تمكن ساديو ماني من صناعة 8 تمريرات حاسمة في هذا الموسم فقط، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكثر من تمريرات صلاح الحاسمة خلال 2019، والتي بلغت 7 تمريرات.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد غاب عن الحفل الذي أقيم في الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أدرك صعوبة حصوله على الجائزة للعام الثالث على التوالي، بعدما اقتنصها خلال النسختين الأخيرتين تواليًَا، وهو ما سبب حالة من السخط الجماهيري بالشارع الرياضي المصري تجاه اللاعب، في حالة نادرة يتعرض لها صاروخ الشرق للنقد اللاذع من جماهيره.

ويأتي هذا تزامنًا مع غياب الجزائري رياض محرز عن الحفل نظرًا لانشغاله بمباراة فريقه مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في إطار كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
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