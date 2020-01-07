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فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:43 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى إيران في ظل التوتر الحالي بين واشنطن وطهران على أثر استهداف قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري.  

وفي وقت سابق من الثلاثاء، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني بـ"الإفراج في أسرع وقت" عن باحثين محتجزين في طهران. 

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الجانبين ناقشا في مكالمة هاتفية التوتر في المنطقة. 

ويتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني، ما دفع عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

كما قررت إيران، الأحد، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.
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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني فرنسا تحذير المواطنين السفر إيران

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