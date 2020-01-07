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3 أسباب جعلت ساديو ماني يتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في إفريقيا 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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توُج ساديو مانى النجم السنغالي بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 والتى أقيمت بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لأول مرة فى تاريخ مصر تستضيف ذلك الحدث، فى ليلة رائعة، بعدما تفوق على الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والدولى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر.

ماذا قدم ساديو مانى فى بطولة دوري أبطال أوروبا
وقدم ساديو مانى عام رائع فى 2019 رفقة ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال وتوُج مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكان من أفضل لاعبي الريدز بعدما إستطاع تسجيل 4 أهداف فى مرمي كل من بايرن ميونخ الألماني هدفين وفى مرمى بورتو البرتغالي وفى مرمي النجم الأحمر وإستطاع صناعة 3 أهداف.

ماذا قدم ساديو مانى ببطولة الدوري الإنجليزى
قام ساديو مانى بقيادة فريقه ببطولة الدوري الإنجليزى الموسم الماضي 2018_2019 للمركز الثانى بعدما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 22 هدف مناصفة مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، وصنع هدفين.

ومع بداية الموسم الجاري 2019_2020 قام ساديو مانى بتسجيل 10 أهداف فى الدور الأول.

ساديو مانى يقود ليفربول للفوز ببطولة السوبر الأوروبي
قام ساديو مانى بترجيح كفة فريقه فى البطولة الثانية التى حققها الريدز عام 2019 عندما قاد الفريق للفوز على تشيلسي فى نهائي السوبر الأوروبي بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدفين لكل فريق كان من نصيب النجم السنغالي هدفين منهما.

كما ساهم ساديو مانى فى التتويج ببطولة كأس العالم للأندية بصناعة هدف فى المباراة النهائية التى انتهت بفوز ليفربول على فلامينجو البرازيلي بهدف سجله النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.


وكان عام 2019 عام سعيد أيضًا على ساديو مانى على مستوي منتخب بلاده السنغال بعدما قاد أسود التيرانجا للصعود لنهائي كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر ولكن فريقه خسر فى المباراة النهائية بهدف دون رد أمام منتخب الجزائر.
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