نقابة العاملين بوزارة المالية تصدر بيان حول القبض على رئيس مصلحة الضرائب

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل أحمد وجميع اللجان النقابية التابعة لها بيان حول واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، لتؤكد أنه فى ظل الدور المنوط بها فى الدفاع عن مصالح العمال وأعضاء جمعياتها العمومية إلا أنه تؤيد كافة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية وجهات التحقيق فى ردع أى محاولة فساد أو خروج عن الشرعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومقدرات الشعب المصرى تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشارت النقابة العامة إلي أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير واجراءات وحوكمة ادت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل من قبل فى عهد السيد الوزير الدكتور محمد معيط وزير المالية .





حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهى أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة .





وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك على ثقتها فى جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية وتثمن النقابة قرار معالى وزير المالية بإختياره بتكليف رضا عبد القادر رئيسآ لمصلحة الضرائب المصرية وأن الواقعة المشار اليها ببيان " هيئة الرقابة الإدارية " لا تمثل سوى صاحبها فقط .





وتناشد النقابة العامة جموع العاملين بالمصلحة البالغ عددهم نحو 50 الف عامل يمثلون " قضاة مال مصر " خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية بذل قصارى جهدهم لتحقيق اعلى معدلات اداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالى الحالى وتهيب بهم عدم الالتفات الى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى من اجل مصرنا الغالية .





وتهيب النقابة العامة كافة وسائل الإعلام توخى الحيطة والحذر والدقة عند تناول اى اخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك .



