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جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 والقنوات الناقلة بتوقيت السعودية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:40 م
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كأس السوبر الإسباني
كأس السوبر الإسباني
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جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 والقنوات الناقلة بتوقيت السعودية

ننقل اليكم جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 والتى سوف تقام فى السعودية هذا العام على ملعب الجوهرة وتنقلها شبكة قنوات الرياضة السعودية، ستكون مباراة السوبر الإسباني خلال ثلاثة أيام بداية من الأربعاء الثامن يناير 2020 ويليه الخميس ثم فى النهارده مباراة نهائي كأس السوبر يوم الأحد 12-1-2020.

مباراة كاس السوبر الاسبانى يتكون بين اربع فرق كبيرة في الكرة الاسبانية هم فالنسيا وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وهى مباريات من العيار الثقيل ويكون نظم السوبر الاسبانى عبارة عن بطولة رباعية وسيلعب المباراة النهائي الفائزين فى نصف الناري



مباريات كاس السوبر الاسباني
يلتقى الفرق الأربعة الاسبانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” يومى الأربعاء والخميس القادمين، حيث يلتقى فريق ريال مدريد بنظيره فريق فالنسيا يوم الأربعاء 8 يناير 2020،ويذكر ان فريق ريال مدريد، قد توج بهذه البطولة الاسبانية، لعشرة مرات كا اخر مره هو فى عام 2017 في حين توج فريق فالنسيا مرة واحدة فقط في 1999.

أما مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فستكون يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020، يذكر برشلونة حمل لقب كاس السوبر الاسبانى 13 مرة اما فريق أتلتيكو مدريد فقد حمل اللقب مرتين فقط

امال مباراة نهائي كأس السوبر الاسبانية، فسوف تكون بين الفائزين من مبايتى الاربع والخميس وستكون يوم الاحد الموافق 12-1-2020

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية

اليوم الأربعاء 8 يناير

المباراة فالنسيا وريال مدريد

الوقت بتوقيت السعودية الساعة 22:00

القناة الناقلة والمعلق KSA Sports 1 بتعليق فارس عوض وعبدالله الحربي.



اليوم الخميس 9 يناير

المباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

الوقت بتوقيت السعودية الساعة 22:00

القناة الناقلة والمعلق قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وبلال علام.





اليوم الأحد 12 يناير

المباراة المباراة النهائية

الوقت بتوقيت السعودية الساعة 21:00

القناة الناقلة والمعلق قناة KSA Sports 1.


تردد قناة السعودية الرياضية الاولى KSA Sports 1

القناة التردد القمر الصناعي
السعودية الرياضية 12149 أفقي نايل سات
ksa Sport 1 HD 12284 عمودي نايل سات
السعودية الرياضية 10810 عمودي عرب سات
Saudia Sport 12523 عامودي عرب سات
ksa sport 2 12149 أفقي عرب سات

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 والقنوات الناقلة بتوقيت السعودية
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