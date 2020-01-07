Advertisements
Advertisements
Advertisements

سلمى رشيد تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تعاونها مع هيثم سعيد في "تفتح الشباك"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:54 م
Advertisements
سلمى رشيد
سلمى رشيد
لمياء علي
Advertisements
يستعد الفنان هيثم سعيد لطرح أحدث أغانيه بعنوان تفتح الشباك ويتعاون فيها مع الشاعرة سلمى رشيد والملحن أحمد البرازيلي والموزع زووم.

وقالت سلمى في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية تنتمي للون الكلاسيكي المبهج وعلقت: تفتح الشباك هي أغنية مفرفشة تسرد مشهد حب بالطريقة الكلاسيكية.

وأضافت أن الأغنية بها مصطلحات جديدة كانت عبارة عن تريندات قديمة ومعروفة لدى الجمهور أي الحب على الطريقة القديمة ومن سيستمع إلى العمل سيفهم ما أقصد.

ومن المقرر أن يتم طرحها بعد غد على طريقة lyric video وسيطرح هيثم سعيد  ألبومه بالتدريج.

من جانب آخر،  يتعاون هيثم أيضًا مع سلمى من خلال أغنية بعنوان "زي الوردة"، تنتمي لنوعية الأغنيات المبهجة الخفيفة، وهي رومانسية مقسوم، وتحكي قصة إعجاب بين شخصين، وهي من ألحان أحمد البرازيلي، ومن توزيع "زووم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير المجتمع مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة مسرح مصر عادل امام افلام جديدة افلام الزعيم اخبار الفن

أخبار تهمك

ساديو ماني يتوج على عرش الأفضل في إفريقيا Sadio Mane

منذ أقل من ساعتين

بعد تتويج ماني.. 3 أسباب وراء غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ثلث ساعة

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية)

منذ 42 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ ساعة و 27 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ يوم

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يومين

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

09:46 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

09:34 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status