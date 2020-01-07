سلمى رشيد تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تعاونها مع هيثم سعيد في "تفتح الشباك"

يستعد الفنان هيثم سعيد لطرح أحدث أغانيه بعنوان تفتح الشباك ويتعاون فيها مع الشاعرة سلمى رشيد والملحن أحمد البرازيلي والموزع زووم.



وقالت سلمى في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية تنتمي للون الكلاسيكي المبهج وعلقت: تفتح الشباك هي أغنية مفرفشة تسرد مشهد حب بالطريقة الكلاسيكية.



وأضافت أن الأغنية بها مصطلحات جديدة كانت عبارة عن تريندات قديمة ومعروفة لدى الجمهور أي الحب على الطريقة القديمة ومن سيستمع إلى العمل سيفهم ما أقصد.



ومن المقرر أن يتم طرحها بعد غد على طريقة lyric video وسيطرح هيثم سعيد ألبومه بالتدريج.



من جانب آخر، يتعاون هيثم أيضًا مع سلمى من خلال أغنية بعنوان "زي الوردة"، تنتمي لنوعية الأغنيات المبهجة الخفيفة، وهي رومانسية مقسوم، وتحكي قصة إعجاب بين شخصين، وهي من ألحان أحمد البرازيلي، ومن توزيع "زووم".