فيديوجراف.. احتياطي النقد الأجنبي المصري يواصل تحقيق الأرقام القياسية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 45.354 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع قدره نحو 65 مليون دولار.





وقفزت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019، حيث ارتفعت بنحو 2.9 مليارات دولار خلال 12 شهراً.









_ احتياطي النقد الأجنبي المصري يواصل تحقيق الأرقام القياسية

_ الاحتياطي ارتفع بنحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2019

_ السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر كانت السبب الرئيسي وراء الارتفاع التاريخي

_ الاحتياطي الأجنبي حقق ارتفاعا مستمرا منذ قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري

_ كان الاحتياطي يبلغ 42.551 مليار دولار في نهاية 2018

_ ارتفع الاحتياطي بنحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019

_ سجل 44.112 مليار دولار في مارس الماضي

_ في يوليو 2019 تخطي الاحتياطي النقد الأجنبي حاجز الـ 45 مليار دولار للمرة الأولي

_ في ديسمبر 2019 قفز الاحتياطي إلي 45.420 مليار دولار

_ الرقم الحالي يعد الأعلي في تاريخ مصر