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النقابات الفرنسية تحظر مصافي التكرير لوقف إصلاح نظام التقاعد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:33 م
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ترجمة - منة الشريف
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فرضت النقابات الفرنسية حصارًا على العديد من مصافي النفط اليوم الثلاثاء، بهدف التسبب في نقص في محطات الوقود، بعد فشل إضراب عام في وسائل النقل العام في إجبار الحكومة على سحب خططها لإصلاح نظام التقاعد.

وقالت نقابة الاتحاد العام للعمل المتشددة، إن العمال في مصافي بورت جيروم وفوس في شركة إكسون موبيل الفرنسية، بدأوا إضرابا دام أربعة أيام.

وأكدت متحدثة باسم شركة إكسون، أن مصنع فوس سور مير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 140 ألف برميل يوميًا، والذي يمثل حوالي 10٪ من إنتاج المصفاة الفرنسية، قد تم حظره، لكنها أضافت أن مصفاة بورت جيروم التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل، تعمل بشكل طبيعي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إن البلاد ليست معرضة لخطر نقص الوقود وأن الشرطة ستضمن عدم حصار مستودعات النفط.

وقال في إذاعة "RTL"، للناس الحق في الإضراب، لكن ليس لديهم الحق في حجب (المصافي)"، في إشارة إلى اعتصام العمال لعرقلة بوابات المصانع.

وقال فيليب، إنه منفتح لمناقشة التغييرات التي تطرأ على متوسط سن التقاعد مع النقابات، وهي واحدة من النقاط الشائكة الرئيسية حول خطط إصلاح المعاشات التقاعدية التي أثارت الاحتجاجات.

وقالت وزارة البيئة، إن جميع المصافي الفرنسية استمرت في العمل، لكن خمسة من أصل سبعة كانت تواجه صعوبة في توزيع منتجاتها بشكل مؤقت.

وأضافت الوزارة، إنه لا يتوقع أي مشاكل مع محطات البنزين، التي تضمن إمداداتها من خلال شبكة منفصلة من 200 مستودع.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة فقط من هذه المستودعات أبلغت عن صعوبات في حين كان البعض الآخر يعمل بشكل طبيعي، مضيفة أن فرنسا لديها مخزون يعادل أكثر من ثلاثة أشهر من استهلاك الوقود.

وقال متحدث باسم لوبي صناعة الوقود الفرنسية، أن جميع أنحاء البلاد فقط حوالي 155 من أصل 11000 محطات البنزين - حوالي 1.5 ٪ - تعاني من نقص في بعض المنتجات.

وقال جين لويس شيلانسكي خبير النفط، إن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى شراء الذعر وليس بسبب نقص الوقود.

كما قالت توتا، إن حوالي 5 في المائة فقط من موظفي المصفاة كانوا في إضراب، وأن مصافيها الخمسة كانت تخزن إنتاجها بينما تم حظر الشحنات بواسطة خطوط الإلتقاط النقابية.

وتعهدت النقابات بوقف الإصلاحات، التي تعد جزءًا رئيسيًا من أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون، أدت الإضرابات والتظاهرات على الصعيد الوطني إلى إغلاق المدارس وإغلاق خدمات النقل، بينما أدت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة.

وخططت النقابات لليوم الرابع من المظاهرات على مستوى البلاد يوم الخميس القادم.
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نظام التقاعد فرنسا توتال النقابات الفرنسية اصلاح نظام التقاعد

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