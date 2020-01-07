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أول تعليق من ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:31 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
علي نبوي
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عبر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

وقال ماني عقب تتويجه بالجائزة :"سعيد جدًا بتواجدي هنا وأن أحصل عبى هذه الجائزة وأهديها لعائلتي وفريقي ولجميع المصريين هنا".

وأضاف :" وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في المنتخب الوطني ونادي ليفربول، إنه حقًا يومًا عظيم لي".

وتابع :"أشكر جميع السنغاليين، الذين دعموني وأيدوني، حقًا سعيد بوجودي هنا وبحصولي على هذه الجائزة".

وزاد :"مرة ثانية حقًا أنا سعيد بحصولي على هذه الجائزة، وشكرًا لكل من دعمني وساندني".

وأتم :"وعدت السنغاليين في العام الماضي بأنني سأفوز بالجائزة وخاصة وأبناء قريتي، وأنا في قمة سعادتي وشكرًا للجميع وللشعب المصري".

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ساديو مانى تعليق ماني الكرة الذهبية أفضل لاعب في افريقيا

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