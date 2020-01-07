النفط ينهى تعاملات اليوم على التراجع





أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع لأول مرة بعد 4 جلسات من الارتفاع لتحقق أرقام عالية بعد تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط عقب مقتل قائد عسكري إيراني.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير الماضي بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 62.70 دولار للبرميل.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس الماضي بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 68.24 دولار للبرميل.