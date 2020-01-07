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غرق إدارة بحي المنتزه في الإسكندرية (فيديو)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:25 م
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غرق إدارة
غرق إدارة
كساب أحمد
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عقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على غرق إدارة كاملة بحي المنتزه بالإسكندرية، نتيجة سقوط الأمطار.

وقال "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،:" غرق الإدارة ليس نتيجة الأمطار ولكن نتيجة كسر ماسورة أعلى السقف ولم تتلف أي دفاتر أو ملفات بسبب هذه المياه".

وتابع أنه قام بإعطاء تعليمات بنقل الموظفين هذه الإدارة إلى مبنى جديد تابع للمحافظة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن المحافظة تشهد الآن أمطارا غزيرة ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة، لافتًا إلى أن الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة.

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محافظ الإسكندرية غرق إدارة المنتزه الأمطار

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