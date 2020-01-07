الحكومة: مصر الأولى إفريقياً في جذب الاستثمار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر رقم واحد بإفريقيا في جذب الاستثمار رغم انخفاضه خلال العامين الماضيين.



وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء أن التوترات الخارجية بين الصين وأمريكا أثرت على حركة الاستثمار والصناعة في مختلف دول العالم.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء قرر عقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء كلف اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار بالإهتمام بتفاصيل كافة الشركات الإستثمارية الجديدة.

