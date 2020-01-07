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خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:33 م
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يوم وليلة
يوم وليلة
عبدالحافظ حمدي
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يواصل الفنان خالد النبوي، جولاته لمشاهدة فيلمه الجديد "يوم وليلة"، مع الجمهور لليوم الثاني علي التوالي، بعد أن شاهد الفيلم أمس بسينما أمريكان بلازا بالشيخ زايد.

ويحرص النبوي علي متابعة ردود فعل الجمهور حول العمل، حيث يحضر الفيلم في السادسة مساءا بسينما كايرو فيستيفال، بينما يشاهده في التاسعة مساء بسينما سيتي ستارز.

وكان الفيلم قد بدأ عرضه رسميا أمس "الاثنين"، فيما أقيم العرض الخاص يوم الأحد الماضي بمول مصر، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة،
وكان الفيلم سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي علي جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع علي جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
خالد النبوي يواصل مشاهدة "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثاني
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