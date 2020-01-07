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السيطرة على حريق بمصنع ملابس بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم على حريق شب بمصنع ملابس بشارع ترعة الشابورى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى غرب شبرا الخيمة لحصر خسائر الحريق وإعداد تقرير مفصل عنه وملابساته وأسباب نشوبه وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه، ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع المحترق

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع ملابس بشارع ترعة الشابورى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وعلي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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