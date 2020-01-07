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ساديو ماني يتوج على عرش الأفضل في إفريقيا Sadio Mane

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:19 م
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الفجر الرياضي
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توج السنغال ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه، وذلك في حفل توزيه جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة وتحديدًا في سهل حشيش.

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وتفوق ماني على منافسيه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وزميله في ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر والمتوج بكأس أمم إفريقيا رفقة مجاربي الصحراء.


وكان ماني قد فشل في التتويج بالجائزة في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، ولكن هذه المرة استطاع الأسد السنغالي أن يظفر بالجائزة الذهبية للمرة الأولي في تاريخه.

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وقدم ماني موسمًا بارزًا رفقة ليفربول في العام المنصرم حيث تشارك (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ - وزميله محمد صلاح) بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع الريدز الذي توج باللقب أمام توتنهام.


كما قاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وذلك قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة.


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