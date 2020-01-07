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ديربي مانشستر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر LIVE عبر BEIN SPORT

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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* مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي :

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تمكن مانشستر يونايتد من حجز مقعد في الدور قبل النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد أن تخطى نظيره كولشيستر في الدور ربع النهائي وتغلب على تشيلسي في دور الستة عشر من البطولة.

في حين، تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي في كأس الرابطة الإنجليزية على حساب نظيره أوكسفورد يونايتد الذي فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي ثم الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر من البطولة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : براندون ويليامز وهاري ماجواير وفيكتور ليندلوف ووان بيساكا

خط الوسط : بيريرا وفريد ودانيل جيمس وجيسي لينجارد

خط الهجوم : مارسيال وماركوس راشفورد

أما مانشستر سيتي فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ستونز – فرناندينيو – ميندي – كايل ووكر

خط الوسط: رودريجو – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج – خيسوس.

* يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي :

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