"الحراك العراقي" يدعو إلى تظاهرة مليونية.. الجمعة المقبلة

دعا الحراك الشعبي العراقي، مساء الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية في مختلف أنحاء البلاد الجمعة المقبلة، نقلا عن شبكة "24 لايف".





وجرت التظاهرات في حين دعا البرلمان العراقي خلال جلسة طارئة عقدها، إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، إذ صادق النواب على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة".



وبحسب وكالة "فرانس برس"، تنتشر قوة أميركية في العراق يبلغ عديدها 5200 جندي في العراق ، تعمل على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية العام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية.



ورفض المتظاهرون التدخلات الأميركية والإيرانية على حد سواء، مرددين هتافات ضدها في شوارع الناصرية والديوانية والكوت والعمارة، جنوب العاصمة. وفي الديوانية، قال احد المتظاهرين "سنقف أمام الاحتلالين الأميركي والإيراني".



