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"الحراك العراقي" يدعو إلى تظاهرة مليونية.. الجمعة المقبلة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:03 م
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بوابة الفجر
الفجر
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دعا الحراك الشعبي العراقي، مساء الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية في مختلف أنحاء البلاد الجمعة المقبلة، نقلا عن شبكة "24 لايف".


وجرت التظاهرات في حين دعا البرلمان العراقي خلال جلسة طارئة عقدها، إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، إذ صادق النواب على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تنتشر قوة أميركية في العراق يبلغ عديدها 5200 جندي في العراق ، تعمل على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية العام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

ورفض المتظاهرون التدخلات الأميركية والإيرانية على حد سواء، مرددين هتافات ضدها في شوارع الناصرية والديوانية والكوت والعمارة، جنوب العاصمة. وفي الديوانية، قال احد المتظاهرين "سنقف أمام الاحتلالين الأميركي والإيراني".

ودعت "كتائب حزب الله" القوات العراقية إلى "الابتعاد (...) لمسافة لا تقل عن ألف متر" عن القواعد التي تضم جنوداً أميركيين اعتباراً من مساء الأحد، ما يوحي بنيّة لاستهداف تلك القواعد.

وفي كربلاء خرجت تظاهرة طلابية تندد بالتدخل الخارجي وخرق سيادة العراق، وطالبت بإخراج العراق من ساحة تصفية الحسابات الإقليمية.
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الكلمات المفتاحية

مليونية تظاهرة العراق الحراك الجمعة

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