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رسميا.. أشرف حكيمي أفضل لاعب صاعد في إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:21 م
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بوابة الفجر
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توحج المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق ريال مدريد المعار مع فريق بوروسيا دورتموند، بجائزة أفضل لاعب صاعد في قارة إفريقيا لعام 2019.


وتفوق حكيمي على منافسيه النيجيري صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه فيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي.

 
وحصل حكيمي على جائزة أفضل لاعب صاعد في الحفل المقام في مدينة الغردقة بحضور عائلته وسط نجوم الكرة الإفريقية.
 
 
وكان أشرف حكيمي قد تألق مع بوروسيا دورتموند وقاده لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما جعله مرشحًا للعودة من جديد لصفوف الفريق الملكي.
 
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