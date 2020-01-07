إسبر: على طهران التفاوض دون شروط مسبقة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية

لأي حرب مع إيران، رغم الرغبة الأمريكية بحل دبلوماسي، لافتا إلى أنه

على طهران أن تفاوض دون شروط مسبقة.





وأكد إسبر، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، عدم مغادرة العراق وعدم تغيير السياسة الأمريكية.









وأضاف: "نحن لا نسعى لحرب مع إيران، لكننا مستعدون لها إذا بدأها الطرف الآخر، و سنرد بشكل متناسب مع أي خطوة تتخذها إيران ".



وأشار إلى أن الأولوية القصوى هى حماية الأمريكيين من التهديدات، و يجب على إيران وقف زعزعة استقرار المنطقة.



