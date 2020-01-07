خبير استراتيجي: أردوغان دمر العلاقة الطيبة بين مصر وتركيا

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن مصر أرسلت أكبر كمية مساعدات لتركيا خلال زلزال 1999 في منطقة مرمرة؛ كان منها 150 سريرا و250 ألف رغيف خبز.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن المستشفى الميداني التي أرسلتها مصر لمساعدة تركيا خلال زلزال 1999 ساهمت في علاج الكثير من المتضررين، معلقًا: "مصر كانت شايلة البلد أيام الزلزال وكانت العلاقات بين البلدين طيبة".



وتابع: "العلاقة بين الشعبين المصري والتركي قوية ولكن أردوغان هو المتسبب فيما وصلت إليه العلاقات بين البلدين"، معلقًا: "أردوغان دمر العلاقة الطيبة بين مصر وتركيا".

