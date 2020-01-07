بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي kora live بث مباشر اليونايتد ضد السيتي live

سيكون عشاق ومحبي الكرة الإنجليزي مستعدين لـ مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي والتي ستقام بالدور نصف النهائي من البطولة .









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي المتميز علي محمد علي .









تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي ..

" ديفيد دي خيا - لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا - نيمانيا









ماتيتش – فريد - ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس - أنتوني مارسيال ".





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد ..





" كلاوديو برافو - بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر - كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان - رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز ".





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشسترر يونايتد ..



