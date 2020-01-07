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بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي kora live بث مباشر اليونايتد ضد السيتي live

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
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سيكون عشاق ومحبي الكرة الإنجليزي مستعدين لـ مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي والتي ستقام بالدور نصف النهائي من البطولة .


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي المتميز علي محمد علي .


تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي ..
" ديفيد دي خيا - لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا - نيمانيا


ماتيتش – فريد - ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس - أنتوني مارسيال ".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد ..

" كلاوديو برافو - بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر - كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان - رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز ".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشسترر يونايتد ..

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