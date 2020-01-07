حملت سفاحا.. كشف لغز مقتل طالبة في البحيرة

كشف ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة لغز تغيب فتاة بقرية محلصا التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتبين أن والدها قام بقتلها ودفنها بأرض زراعية بشاطئ النيل بعد علمه بحملها سفاحًا من علاقة غير شرعية.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد ببلاغ أهلية فتاة بإحدى قري مركز شبراخبت بتغيبها عن المنزل، وتوصلت تحريات المباحث قيام "د. م. ال" 48 عامًا ومقيم بقرية محلصا، بقتل ابنته "هـ" 17 عامًا، بعد علمه بحملها سفاحًا من علاقة غير شرعية.





وأوضحت التحريات، أن الوالد اصطحب ابنته لأرض زراعية علي شاطئ نهر النيل "فرع رشيد"، وقتل ابنته ودفنها والقيام بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتغيبها وعدم عودتها للمنزل لإبعاد الشك عنه.





تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل ابنته دفاعًا عن شرفه، وبالعرض علي النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أسامة وكيل النائب العام، قررت استخراج الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم.



