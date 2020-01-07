دبلوماسي سابق: لا يجب الاعتماد على روسيا في الأزمة الليبية





قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعارض بصورة كبيرة احتلال أنقرة لشمال سوريا، لذلك لا يجب علينا أن يعول كثيرًا على الموقف الروسي في قضية احتلال التركي لليبيا.وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر ستستضيف غدًا اجتماع يضم وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا، لبحث التدخل التركي في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل هذه الدول حريصة على تنفيذ اتفاق الصخيرات، والحل السلمي للأزمة الليبية، ورفض أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية.ولفت إلى أن المواجهة العسكرية إذا استمرت في طرابلس ولم تحسم المعركة، فسوف يستمر الموقف الإقليمي والدولي على ما هو بالنسبة للأزمة الليبية ولكنه سيزيد تعقيدًا، موضحا أن أنقرة أعلنت على أن هناك شركات تنقيب للبترول ستقوم بالبحث عن الغاز في البحر المتوسط، طبقًا للاتفاقية الموقعة مع حكومة فايز السراج.