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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد مانشستر سيتي| مشاهدة بث مباشر مباراة مان سيتي ومان يونايتد watch live

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:11 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : وان بيساكا - جونز - ليندلوف - ويليامز.

خط الوسط : فريد - بيريرا - دانييل جيمس - لينجارد.

خط الهجوم : جرينوود - راشفورد.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، بينما يرغب فريق مانشستر يونايتد مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير في تحقيق لقب بعد غياب التتويجات عن الفريق في السنوات الأخيرة.

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