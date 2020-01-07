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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد مانشستر يونايتد| مشاهدة مباراة مان يونايتد ومان سيتي بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:02 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : برافو.

خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - فيرناندينيو - ميندي.

خط الوسط : رودري - جوندوجان - برناردو - كيفين دي بروين - رياض محرز.

خط الهجوم : رحيم سترلينج.

وسوف يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر على ملعب الكينج باور في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي على شكل مباراتين ذهاب وإياب، ولكن الدور الربع نهائي كان يلعب من مواجهة واحدة فقط.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل مع فريق ولفرهامبتون في المباراة بين الفريقين بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في المواجهة التي أقيمت على ملعب الولفز.

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