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أحمد موسى: التدخل التركي في ليبيا بدأ منذ عام 2014

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم كله يعلم أن التدخل التركي في ليبيا بدأ منذ عام 2014، موضحًا أنه يوجد مستشارين عسكريين أتراك في ليبيا بالإضافة إلى معدات عسكرية فضلًا عن ميليشيات إرهابية تنفذ أوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقب "موسى"، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء على تضارب تصريحات أردوغان والمسئولين في تركيا حول ليبيا قائلًا: "أردوغان" صرح بأنه سيرسل قوات تركية إلى ليبيا ولكنه دائما يتراجع في حديثه، معلقًا: "لما يلاقي العين الحمرا لازم يتراجع.. ويطل حد من عنده يقول أن أردوغان لم يقصد أنه هيرسل قوات لأنه فشل".

وأشار إلى أن مدينة سرت بكاملها تحت سيطرة الجيش الليبي وتخرج قنوات تركيا والإخوان تنفي سقوط سرت تحت سيطرة الجيش الليبي، لافتًا إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أعلن أنه أنسحب من سرت وليس هزم فيها وفي نفس التوقيت متواجد في الجزائر، معقبًا: "شكله كده مش عارف يرجع تاني".

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