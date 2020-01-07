تامر أمين: لدينا ثقة عمياء في الجيش.. ومصر دولة في ضهرها شعب

قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر محفوظة بتوفيق وحماية الله، وجيشها القوي العريق، ووجود الرجال الوطنيون مثل البابا تواضروس، حيث أن الكنيسة المصرية كانت دائما مصنع للرجال، ومدرسة للوطنية.



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك حالة اطمئنان لدى السواد الأعظم من المصريين في الظرف السياسي المتوتر الذي تمر به مصر، وذلك بسبب اليقين في الله أولا، ولأننا أصحاب قضية مشروعة.



وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن المصريين لديهم ثقة عمياء في جيشهم وفي قتهم وصلابتهم، فضلا على ثقتهم في القيادة السياسية، معلقا: "مصر دولة في ضهرها شعب.. ودي معادلة متتكسرش".

