Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:00 م
Advertisements
الطفل أنس ووالدته
الطفل أنس ووالدته
أسماء قورة
Advertisements
في يوم من أيام عام 2013 حان موعد ولادة بسمة ذو الـ 27 عاما، وكعادة الأمهات عند الولادة تنتابها بعض المشاعر التي تسيطر عليها، فرح، خوف، قلق، توتر، وذلك من حياتها الجديدة فحياتها تتغير كليا عن ذي قبل.

منذ ست سنوات ذهبت بسمة إلى الطبيب للولادة وأتمت إجراءاتها وظلت تنتظر طفلها لتحتضنه بين ذراعيها ولكن كانت الفاجعة أنه مريض "بالصلب المشقوق" وهو مرض يصيب العمود الفقري ويفقد الشخص القدرة على التحكم في أعصاب الأرجل بما يعيق الحركة والمشي بشكل طبيعي ويحتاج لإجراء عملية.

لحظات مرت قاسية، أسودت فيها الدنيا بأعين الأم، قبل أن تقرر الصمود وعدم الاستسلام للقدر، فهي لم تفرح بمولودها الأول ولم تشعر بتلك اللحظة التي تضمه فيها لأول مرة، ففي اليوم السابع أجرت عملية له بالظهر، وبعد شهرين من الولادة أجرت تركيب صمام للمخ. 

أعطى الله القوة والصبر للأبوين ليتحملا رحلة العلاج الطويلة التي ستستمر مع طفلهم أنس، لوقت كبير، فبدأ بالعلاج الطبيعي ولكن الطبيب المعالج نصحها بعدم الذهاب له وتعلم الحركات اللازمة لإجرائها لطفلها في المنزل لتوفير النفقات الباهظة التي تنفقها على الأطباء.

كبر الصغير وحان وقت مرحلة "الحضانة" ولكن كانت مشقة للأم فلعامين متتاليين كانت تحمله بين ذراعيها وتذهب به للحضانة وتجلس معه في الفصل حتى تعتني به فكانت لاتستطيع أن تبتعد عنه وتحب أن تراه دائما، حتى التحقت الأم ببعض المؤسسات فأعطوا للصغير كرسي استطاع أن يتحرك به.

يمتاز "أنس" بمهارات وفنيات لا يملكها الكثير من الأشخاص العادية، ويتمتع بقدرة غير عادية على استخدام التكنولوجيا، كما أنه يحبه الناس كثيرا لبشاشة وجهه ومرحه معهم. 

لعب أنس لمدة ستة أشهر رياضة تنس الطاولة في أحد الأماكن ولكنه حاليا توقف لبعض الظروف، كما شارك أنس برفقة والدته في ماراثون زايد الخيري وحاز على رقم استطاع به أن يكون في قائمة الفائزين. 

بعينان تملؤهما البراءة والطموح معًا، "أنا بطل"، هكذا عبر أنس عن نفسه فيتمنى أن يلتحق برياضة السباحة، ويتعلم البيانو وأن يصبح ضابطا، وتتمنى والدته أن تراه بطل سباحة عالمي ولاعب أورج.
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
"أنا بطل".. رحلة أنس ووالدته مع "الصلب المشقوق"
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - مصدر مقرب من عيسى ماندي يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ يوم

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم موقفه الرسمي من خوض السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ يوم

الجيش الليبي يسيطر على سرت ويتجه غرباً إلى مصراتة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يضع شرطا ناريا لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

08:55 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status