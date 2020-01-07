كاميليا ورد تسحر الجمهور بإطلالة أنيقة

شاركت النجمة الجزائرية كاميليا ورد محبيها بصورة جديدة سحرت بها متابعيها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأشاد محبيها بأناقتها وجمال إطلالتها، حيث ظهرت ببلوزة قصيرة كشفت عن جزء من بطنها، وبنطلون جينز تناسب معها.



من جانب آخر، تألقت كاميليا ورد في حفل وشوشة لتوزيع جوائز الأفضل عام 2019، وحصدت جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2019، وتم تكريمها خلال المهرجان وخطفت الأنظار بجمالها.



جدير بالذكر أن كاميليا ورد قد طرحت كليب مايوفون من إنتاجها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، وإعجاب جماهيري كبير، وكانت الأغنية بمثابة رسالة لكل شخص غير وفي وغير صادق في وعده للآخرين.