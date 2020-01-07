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شاهد.. الصور الأولى من عقد قران محمود العسيلي وزوجته

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:17 م
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العسيلي
العسيلي
شيماء يونس
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عقد الفنان محمود العسيلي، اليوم الثلاثاء قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الأسكندرية حيث مسقط رأس خبيرة التجميل، وأعلن سابقًا عن خطوبته إلى أمنية عبد المنعم في شهر يوليو الماضي، من خلال نشر صور من الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي.

سيقام حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل، موضحًا ذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:" أنه استقر على كافة تجهيزات حفل الزفاف، ومن المقرر أن يقتصر فقط على أصدقائه المقربين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه وأسرتيهما".

وأستكمل "العسيلي"، حديثه عن الزواج وقال: "أرى أن فكرة الزواج هى البحث عن السعادة، وليس عيبا أن نبحث عنها"، موضحًا قصة حبهما وقال:" تقابلنا مرتين أو ثلاثة وفى اللقاء الرابع الكيمياء ابتدت بينا، فوجت ظروفها مثل ظروفى جدا ودي نقطة مهمة، لإن الجواز لازم الظروف تكون مناسبة، فاحنا الاتنين مش أول جوازة لينا واحنا الاتنين عندنا أطفال وفى تفاهم، وهى ناجحة أوى فى شغلها كخبيرة تجميل وعندها كرير مش متدلعة وعندها طموح فى شغلها وحياتها، فدا احنا مشتركين فيه، فأتمنى أن تكون المرة دى الجوازة فيها ملامح مختلفة".

وعلى جانب آخر حرص العسيلي، على إقامة حفل عيد ميلاد "أمنية" خلال وجودها في فرنسا سويا وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نشر مجموعة صور وعلق عليها قائلا:"عيد ميلاد سعيد لحبيبتي ورفيقتي، صاحبة قلب حقيقي ومبهج ومليء بالأمل والسعادة.. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي أفتخر بها، إمرأة قوية، ضهر حقيقي مابيتكسرش، كانت سنة سعيدة جدا لأنك معي، أحبك لسنوات وسنوات عديدة قادمة".

يذكر أن آخر أعمال العسيلي، هي مشاركته في أغنية "سالمونيلا"، مع الفنان الشاب تميم يونس، حيث أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الأجتماعي، وشكر العسيلي تميم على الأغنية وقال :"شكرا تميم على اللذاذة والأغنية الخطيرة دي، ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي".
شاهد.. الصور الأولى من عقد قران محمود العسيلي وزوجته
شاهد.. الصور الأولى من عقد قران محمود العسيلي وزوجته
شاهد.. الصور الأولى من عقد قران محمود العسيلي وزوجته
شاهد.. الصور الأولى من عقد قران محمود العسيلي وزوجته
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