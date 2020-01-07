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تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد فالنسيا في السوبر الإسباني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:05 م
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ريال مدريد ضد فالنسيا
ريال مدريد ضد فالنسيا
محمد أيمن
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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني المنتظر إقامتها في المملكة العربية السعودية عن وقوع ريال مدريد ضد فالنسيا في الدورة الرباعية المجمعة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حتى الثاني عشر من شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم الأربعاء القادم على أرضية ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في نصف النهائي الأول فيما تقام المباراة الأخرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الخميس.
وفي السطور التالية يأخذكم موقع " الفجر الرياضي " بجولة لتعريفكم بتاريخ مباريات ريال مدريد ضد فالنسيا في بطولة السوبر الإسباني .

ريال مدريد ضد فالنسيا
ولن تكون المباراة هي الأولى بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الأوروبي حيث سبق وأن تواجها من قبل في نسخة موسم 2017-2018 وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة بين الطرفين وشارك فيها الملكي بصفته حامل لقب الدوري الإسباني فيما لعب فالنسيا بعد فوزه بلقب كأس الملك.

وإحتضن ملعب الميستايا المباراة بين الفريقان وكان يقود الخفافيش وقتها المدير الفني أوناي إيمري فيما كانت الإدارة الفنية للملكي لبيرند شوستر وتفوق أبناء إيمري في تلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

حيث إفتتح المهاجم الهولندي فان نيستلروي أهداف المباراة للريال قبل أن يعود الخفافيش بهدفين عن طريق خوان ماتا وديفيد فيا ليدرك بعدها نيستلروي التعادل للريال قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة فقط.

وأبى فيسنتي أن تنتهي المباراة على وقع التعادل ليدرك هدف الفوز للخفافيش عند حلول الدقيقة الثمانين وسط خيبة أمل كبيرة لعشاق المرينجي الذين كانوا يطمحون في العودة بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب على ملعبهم.

لقاء الإياب
وعلى ملعب سانتياجو بيرنابيو تواجه الفريقان في مباراة الإياب التي كان يحتاج فيها الملكي إلى الفوز بهدف مقابل لا شيء أو هدفين مقابل هدف وبأي إنتصار بفارق هدفين أو أكثر لحسم لقب كأس السوبر.

لكن ديفيد سيلفا افتتح أهداف المباراة لمصلحة فالنسيا في الدقيقة الثانية والثلاثين قبل أن ينقلب اللقاء رأسًا على عقب بعد طرد فان دير فارت لاعب ريال مدريد بالبطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق.

لكن الأمل عاد للريال من جديد بعد تسجيل فان نيستلروي هدف التعادل في الدقيقة الخمسين وتم طرده في الدقيقة الثانية والسبعين ليكمل المرينجي المباراة منقوصًا من لاعبين وبتسعة لاعبين فقط .

وجاءت الريمونتادا من توقيع سيرجيو راموس وروبين وهيجواين لتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وتنتهي المباراة إكلنيكيًا وهو ما حدث حيث لم يسجل للخفافيش سوى موريانتس قبل النهاية بدقائق ليتوج الريال باللقب.

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