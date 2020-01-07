حكم الشرع في تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "أهل بلدتي يقومون يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء جماعة بنية قيام الليل، داعين الله عز وجل أن يفرج عن أمتنا الإسلامية ولما دخل شهر ذي الحجة دعوا الناس في مساجد قريتهم إلى صلاة ركعتين جماعة عقب صلاة العشاء طيلة الأيام العشر بنية قيام الليل مع القنوت فيها ويسأل: "ما حكم الشرع في عملنا هذا؟".



وأجاب الدكتور علي جمعة في فتوى له، أنه لا مانع شرعًا من أداء مثل هذه الصلاة في جماعة ولا حرج في ذلك.