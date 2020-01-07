"جوايدو" يؤدي اليمين رئيسا للبرلمان الفنزويلي

أدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الثلاثاء، اليمين رئيسا للبرلمان، إثر إعادة انتخابه من قبل المعارضة، الأحد، بعدما منعته قوات الأمن في بادئ الأمر من دخول المبنى.

وفي داخل المبنى كان النائب المنافس له لويس بارا يترأس الجلسة الأسبوعية للبرلمان، وقد غادر الجلسة حين دخل جوايدو ونواب المعارضة واعتلوا المنصة.

وانسحب نواب الحزب الحاكم من الجمعية الوطنية عام 2016، بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقا إلى إنشاء هيئة خاصة بها، هي الجمعية التأسيسية لتهميش البرلمان الذي يترأسه جوايدو.

كان جوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا، مضيفا أن انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لفترة جديدة في عام 2018 غير شرعي.

والمفاوضات بين الحكومة والمعارضة، التي بدأت في مايو في أوسلو ثم انتقلت إلى بربادوس تعثرت كثيرا، ففي بداية أغسطس الماضي علّق مادورو الذي يرأس فنزويلا منذ 2013 حوارا بدأ بين الحكومة والمعارضة المتجمعة حول رئيس البرلمان جوايدو، كرد فعل على عقوبات جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية ضد كراكاس.



واستأنف الحوار في سبتمبر، ولكن مع أطراف معارضين غير منتمين إلى التحالف الذي يقوده جوايدو.