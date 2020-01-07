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بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي Live| مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي جدة، بديربي المملكة بمنافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الحادي عشر لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين KORA STAR.

يلا شووت بلس، حيث يستضيف ملعب الملك سعود، مباراة الهلال ضد أهلي جدة، YALLA SHOOT PLUS، ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي بدوري المحترفين
ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي بدوري المحترفين
وتذاع مباراة الهلال ضد الأهلي، عبر السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان KSA SPORTS1، تابع حصري دوري بلس الهلال ضد النصر في ديربي الرياض DAWRI PLUS.
يلا يلايف YALLA LIVE، الهلال ضد الأهلي، حيث يدخل الزعيم الهلالي المباراة بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، ويرغب في تحقيق الفوز ومواصلة التقدم نحو صدارة جدول الترتيب الحالي.

وسيلعب الهلال ضد الأهلي، كورة أونلاين وهو منتشيا بالعودة من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المركز الرابع لأول مرة في تاريخه، KORA ONLINE تابع بث حصري ومباشر بين ماتش bein match الهلال ضد الأهلي بدوري المحترفين.

كورة جول أخر مباراة خاضها الفريقين KORA GAOL
حقق الهلال فوزا على الفيصلي بركلات الجزاء بنتيجة 6-5 في دور الستة عشر لمسابقة كأس الملك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، بينما حقق الأهلي فوزًا على الفيحاء بهدف دون رد، لحساب نفس الدور لكأس الملك.

ويمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد الأهلي بديربي المملكة، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة لايف بدون تقطيع وبث حي ومباشر بدون إعلانات KORA LIVE.

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