"العربي للبحوث": احتمالية انطلاق حرب عالمية ثالثة أمر مبالغ فيه

قال الدكتور هادي سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن النظام الإيراني سيحاول الرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في محاولة منه لرد الاعتبار لمقتل هذا القيادي الهام، لافتًا إلى أن النظام الإيراني يتحدث عن وجو 13 سيناريو للرد على مقتل "سليمان"، وأقل سيناريو سيكون كارثي بالنسبة للولايات المتحدة.





ولفت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن البعض يتحدث على احتمال انطلاق حرب عالمية ثالثة بعد مقتل "سليماني" وهذا أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تتحملان أي حرب مفتوحة، لأن النتائج ستكون كارثية لكلا الطرفين.



