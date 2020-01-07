خبير استراتيجي يكشف أسباب تصفية قاسم سليماني





قال محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصفية الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أحد أسبابه عودة الهيبة الأمريكية.وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن أمريكا تحارب إيران من خلال العقوبات الشديدة عليها ولذلك رد طهران هو استهداف ناقلات نفط ومنشآت نفطية مثل منشأة أرامكو في السعودية وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة في يوليو 2019.وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يريدون بقتل "سليماني" رجوع هيبية أمريكا بعد أن أحرجتهم إيران أمام حلفائهم لاسيما أن نظام الدفاع الأمريكي في الخليج تم انتهاكه بسهولة من قبل الطائرات الميسرة من إيران.ولفت إلى أن "ترامب "يريد أن يكون له إنجازات من خلال قطع رؤوس قادات التنظيمات الإرهابية مثل أبو بكر البغدادي وقاسم سليماني وسيتم استخدامهم كورقة لكسب أصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.