بالأسماء.. 6 مرشحين حتى الآن بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة ملوي

استقبلت لجان تلقى طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا، 6 طلبات حتى الآن.





والمرشحون الستة حتى الأن هم كل من، "عبد الله محمد خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل علي، ومحمد سمير السيد".





وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى لتلقى أوراق وطلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بملوي، ستنتهى غدا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساء والتى استمرت لمدة 8 أيام اعتبار من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا اليوم الأخير الذى سيستمر حتى الخامسة مساء.



