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استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:46 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام أمين
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أعلن الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه سيتم غدا الأربعاء الموافق 8 يناير لأول مرة بمحافظة البحيرة، عقد اختبارات مدربي الزمالة المصرية وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور وعلى مدار يومين متتالين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مديرية الصحة اليوم الثلاثاء للجنة الفرعية للزمالة بالبحيرة برئاسته والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية وبحضور قيادات المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة خلال الاجتماع أن امتحان الزمالة سيتم من خلال عدد ٥ لجان من أساتذة الطب في مختلف التخصصات من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لعدد ٣٠٠ متقدم من خمس محافظات "البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الغربية" وذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الصحة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني واستكمال الإصلاح الطبي بمصر.

استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)
استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)
استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)
استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)
استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)
استعدادات عقد امتحان الزمالة لأول مرة بمحافظة البحيرة (صور)
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