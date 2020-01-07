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خبير بالشأن التركي: أنقرة ترغب إشعال فتيل حرب في المنطقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال محمد ربيع الديهي، الخبير بالشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك تمامًا بأن مصر ترفض تمامًا أي تدخل في الشأن الليبي، لذلك يحاول التواصل مع الدول المجاورة لليبيا مثل تونس والجزائر، لكي يجد لنفسه مبررًا للتدخل العسكري في ليبيا، بحجة حماية حدود هذه الدول المجاورة، وحماية طرابلس.

وتابع "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تركيا ترغب إشعال فتيل حرب في المنطقة مهما كان التكاليف في ليبيا، في ظل انشغال الولايات المتحدة في أزمتها مع أيران.

وتابع ان مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية تم تأجيله أكثر من مرة، ولم يحدد ميعاده حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدول الأوربية لن تقبل بزعزعة الاستقرار في ليبيا، لأن هذا الأمر سيؤثر على أمن واستقرار أوروبا.
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