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رسمياً .. أحمد العجوز يقود تدريبات المريخ بالقسم الثاني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:44 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، تعيين أحمد العجوز، في منصب، الفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثاني.

وقاد العجوز، المران اليوم الثلاثاء، برفقة جهازة المعاون الذي يضم، أحمد فوزى وطارق فهيم، مدران، وياسر سليمان مدرب حراس المرمى.

وكان محمد ياسين، قد رحل عن تدريب المريخ، مؤخراً، عقب الخسارة، من بتروجت، بثلاثية نظيفة.

وكان ياسين قد تولى مهمة تدريب، المريخ، في منتصف الدور الأول، عقب إستقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة أشرف خضر.

ويحتل المريخ البورسعيدي، المركز الحادي عشر - قبل الأخير - برصيد 6 نقاط، من 6 تعادلات، ولم يحقق أي فوز في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة
2- الداخلية 19 نقطة
3- القناة 19 نقطة
4- منتخب السويس 17 نقطة
5- كوكاكولا 16 نقطة
6- بتروجت 15 نقطة
7- النجوم 14 نقطة
8- جمهورية شبين 14 نقطة
9- النصر 14 نقطة
10- الترسانة 9 نقاط
11- المريخ 6 نقاط
12- الزرقا 4 نقاط
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